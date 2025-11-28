Югозападна България бедства втори ден заради пороите

Бедственото положение, обявено в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли, остава в сила, въпреки че постепенно ситуацията се нормализира.

Заради продължаващите проливни валежи в Петрич и Сандански десетки обществени и частни сгради бяха наводнени, улици – превърнати в реки, а стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението.

По думите на пострадала от наводнението, водата е дошла внезапно от горната част на селото.

„До 10 часа водата беше по едната улица… След 10 часа, когато дойдох на къщата на дъщеря ми беше залята“, разказа Катерина по Нова телевизия.

Жената не е могла да влезе вътре, за да разбере какво се случва. Водата е достигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил пораженията.

Щетите са значителни – нови мебели, кухня, техника и отоплителни уреди са унищожени. „Трябва всичко да се изхвърли“, каза още потърпевшата. „Не знам как ще се оправя… Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода“, коментира тя.

Катерина е категорична, че причината не е реката, а водата, която е дошла от деретата и улиците над тях, където според нея са извършени грешни ремонти и затваряне на отводнителни канали.

Днес започва оценката на щетите след наводненията в Община Сандански, обяви по БНТ кметът на града Атанас Стоянов.

Той уточни, че само през вчерашния ден в района са паднали между 60 и 70 литра дъжд само за няколко часа.

Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните проблеми не са дошли от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли и са нанесли сериозни щети.

На терен има тежка техника, която работи за отпушване на запушени дерета, но за цялостни мерки вече е късно – водата е преминала. Предварително са били почистени шахти в някои общини, но количествата дъжд са били прекомерни. Областната управа е предупредила хората да ограничат пътуванията си, особено в рискови райони.

По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но на много места продължава да вали, което изисква по-ниска скорост и повишено внимание от шофьорите.

За днес отново прогнозите са за интензивни валежи в Благоевградска област.

"Нещата се нормализират, няма сериозни сигнали към дежурните телефони. Има създадена организация, ако започнат отново силни дъждове да се реагира", каза още Георги Динев, областен управител на Благоевград.