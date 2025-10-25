Инспектор от ДАИ - Пловдив се опозори с пътен инцидент и положителен наркотест

Служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив е причинил пътен инцидент със служебен автомобил в петък при пристигане пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход служителят е бутнал единия от двама, движещи се заедно пешеходци, съобщава министерството на транспорта.

На мястото на инцидента е пристигнал екип от сектор „Пътна полиция“ – Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат, като е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспекторът още вчера е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая. “От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите“, заяви Караджов.

Двамата потъпреши от инцидента са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

Днес служителят на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Пловдив ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието им и да поднесе лично своите извинения.