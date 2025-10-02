Има загинал човек при пожара в столичния квартал Гоце Делчев

Тяло на мъж е било открито след пожара в столичния квартал "Гоце Делчев", съобщи МВР. Пламъците избухнаха около полунощ.
При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщи дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
На място са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента.
Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.
Пожарът е погасен.
