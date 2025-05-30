Язовирите са препълнени, но в Перник пак няма вода: Кметът поиска оставката на ВиК шефа

В Перник отново има сериозен проблем с водата. При препълнени язовири градът на Кракра отново е във водна драма - трети ден центърът, някои квартали и села са без вода, а въпреки че проблемът стана национално достояние, шефът на местното ВиК липсва, а кметът Станислав Владимиров иска оставката му. Към момента без вода са част от центъра на Перник, няколко квартала, "Ралица“, "Могиличе“, гр. Батановци и селата около него, част от кв. "Рудничар“, съобщи БНР.

В сряда ВиК започна превключване към нов довеждащ водопровод, което остави центъра на Перник, гр. Батановци, 14 квартала и селата Дивотино, Мещица, Витановци и Ярджиловци без вода. Дружеството предупреди за тези дейности на 19 май, след което без повече пояснения спря водата на въпросните райони до второ нареждане. Впоследствие се разбра, че при превключването е възникнал непредвиден технически проблем, поради което безводието се е удължило.

След като центърът изкара без вода над 24 часа, вчера към него беше пренасочено водоподаването от "Мошино" и "Изток", които на свой ред останаха без вода. Имаше предупреждение и че по високите етажи не бива да се надяват от чешмите да тече нещо поради слабото налягане.

От гнева на кмета Владимиров се разбра, че повече от 24 часа не са осигурени водоноски, нито пък текуща информация кога се очаква да приключи работата. След неговите коментари ВиК започна да пуска регулярно съобщения, като се очакваше водата да бъде възстановена снощи. Тази сутрин обаче се оказа, че това още не е станало. Последното съобщение на сайта на дружеството от тази сутрин гласи, че "строителните дейности са към края си. Очаква се между 12.00 ч. и 13.00 ч. да започне поетапно пускане на водата от язовир „Студена“ и до следобедните часове водата ще достигне до всички домакинства".

„Изживяхме още една безсънна нощ. По-голямата част от централната градска зона и високите части на Перник останаха без вода“, каза Владимиров тази сутрин пред БНТ. „Поне водоноски да бяха осигурили, а не общината да реагира по нощите на всеки сигнал. За какво е това ръководство на ВиК? Когато заемаш публична длъжност, носиш и отговорност, не само получаваш заплата“, възмути се той. А пред БНР допълни: "Аз не съм видял нито директора, зам.-директорът се е заключил в кабинета си, постоянно прехвърля отговорността на други места. Вчера поисках оставката на това неадекватно ръководство, защото търпението вече ни се изчерпа. Тези хора няма смисъл да мъчат себе си, няма смисъл да мъчат и нас. Имам уверението, че ще има промяна в това ръководство в следващите седмици".

"Безхаберното отношение на ръководството на ВиК към изпълнението на проекта, тази липса на присъствие на терен от страна на ръководството на дружеството, следенето за качеството на изпълнение на ВиК проекта, за навременна информация с гражданите, доведе до това напрежението, което е в момента. Не е нормално, жителите на нормална държава да останат без вода повече от три дни вече“, обясни Владимиров, цитиран от Сега.