Храм ''Рождество Христово'' в жк ''Младост'' 3 събира учебни пособия за деца в нужда

Храм "Рождество Христово" и проектът "Играчки за бъдеще" организират за поредна година благотворителна кампания преди началото на учебната година.
Инициативата цели да помогне на деца в неравностойно положение (с болни родители или много бедни семейства) да тръгнат на училище. Организаторите събират всичко необходимо, което трябва за едно дете да тръгне на училище – ранички, тетрадки, химикали, несесери, моливи и т.н.
„Заедно можем да променяме животи!“, пише Велина Андонова, една от организаторките на благотворителната инициатива.
Крайният срок на кампанията е 17 септември. Който желае да участва, може да донесе учебните пособия в храм „Рождество Христово“, ж.к. „Младост“ 3, ул. „Филип Аврамов“, София.
„Ние ще ги комплектоваме и с помощ от приятел ще стигнат до нуждаещите се“, казва още Велина.
Храм "Рождество Христово" редовно организира поредица от благотворителни кампании през годината. Преди коледните и новогодишните празници с каузата „Ангелска елха“ стотици деца на затворници получават подарък под елхата. В края на пролетта всяка година столичният храм призовава тези, които желаят, да дарят роклите и костюмите си от бала, за абитуриенти, които не могат да си ги позволят.
