Хендмейд бижута – топ подарък за любим човек

Хендмейд бижутата, както наричат ръчно изработените бижута, се превърнах в предпочитан подарък за любими хора. Тези бижута направени от дърво, конци, мъниста и изкуствени камъни имат дори по-голяма стойност, отколкото сребърните и златни накити. Защо ръчно изработените бижута станаха предпочитани от хората, ще прочетете в следващите редове.

Обществена тайна е, че сребърните и златни пръстени, гривни и колиета държат висока цена на пазара. Бижутата от благородни метали изискват сериозна инвестиция и не са по джоба на всеки. Това е причината много мъже и жени да подаряват ръчно изработени бижута на своите близки и приятели. По-интересното е, че handmade бижутата, водят до още по-силна емоция.

Какви ръчно изработени бижута се продават?

Няма разлика във видовете фабрични и ръчно изработени бижута. Предлага се пълен асортимент от гривни, пръстени, обеци, колиета, висулки и всичко, за което се сетите. Разликата е единствено в материали, като както вече споменахме по-горе, хендмейд накитите се правят от хартия, дърво, пластмаса, конци, картон и текстил – това ги прави уникални.

Най-много се търсят ръчно изработени гривни, колиета, пръстени и висулки. Хората ги подаряват на рождени дни, именни дни, годишнини и всякакви други поводи. И макар че някои ще помислят, че handmade бижутата се избират, заради ниската им цена – такова твърдение не граничи с истината. Купуват ги, защото носят топло емоционално послания.

Бижутата ръчна изработка подлежат на персонализиране. На тях може да се изпише името на любимия ви човек, а може да присъства и кратко послание към него / нея. Майсторът ще изпише каквото поискате, за да превърне наглед обикновения накит, в нещо необикновено.

Какви се цените на ръчно изработените бижута?

Ръчно изработеното бижу не е скъпо, но не е и евтино. Авторът не продава творчеството си на най-ниските цени. Разбира се, ако сравните цените на бижутата от благородни метали, с тези на хендмейд бижутата, ще стигнете до извода, че ръчната изработка е 3 пъти по-евтина.

Битуват митове, че ръчно изработените бижута се купуват повече, защото са по-евтини. Истината е друга. Те се харесват заради самата изработка, самия резултат и емоционалното послание в тях. Цената не е фактор, който определя интереса към handmade бижутата. Произходът на интереса е свързан с положения труд, фините детайли и авторския почерк.

От какво се правят хендмейд бижутата?

Най-често използваните материали за ръчна изработка на бижута, са естествените камъни и мънистата. Тях можете да ги видите в колиетата, гривните, обеците и висулките. Има наистина красиви естествени камъни, които придават неустоим чар и атрактивна визия на накитите. Изработеното бижу е стилно и елегантно и по нищо не личи, че е ръчна изработка.

Някои творци създават дървени гердани и други бижута с дървен материал. От тях се носи полъха на природата, което създава допълнително добро впечатление на клиента. И на база всичко това можем да обобщим, че хендмейд бижутата са прекрасен подарък за любим човек.

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