Голям пожар пламна край Сунгуларе, огънят е обхванал 5 декара гора (обновена)

Обявено е бедствено положение на няколко населени места в Сунгурларско считано от днес в 13 часа за неопределено време

OFFNews 09 август 2025 в 12:28 842 2
Пожар край Сунгуларе

Снимка БГНЕС/архив
Очаква се в битката с огъня да се включи и хеликоптер

Ново на огнено бедствие у нас. Голям пожар гори край Сунгурларе в Бургаска област, съобщи бТВ.

Огънят вече е обхванал над 5000 декара площ.

Близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия. Обстановката се усложнява от силния вятър.

Пожарът е обхванал смесена гора над Сунгурларе – иглолистна и широколистна. Има опасност огънят да стигне до близкото село Славянци.

Кметът на града Димитър Гавазов обяви бедствено положение за град Сунгурларе, село Бероново, село Скала, село Славянци и селищно образувание Балабанчево считано от днес в 13 часа за неопределено време.

Евакуирани са и 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци, съобщиха от Община Сунгурларе. Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

Хеликоптер се включи в гасенето на пожара край Сунгурларе, предава кореспондентът на bTV в региона. На мястото се чака и втори.

    Far Rider

    09.08 2025 в 15:12

    Сунгуларе? Може би СунгуРларе. Поне вината да бяхте научили. Прочутия сунгуРларски мискет! Колкото до жарите: гори защото има какво да гори. След няколко години няма да има повече пожари. Всичко ще е изгоряло.

    случайно прочетох

    09.08 2025 в 13:54

    Моля, оправете си заглавието-СунгуРларе.
     
