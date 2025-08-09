Голям пожар пламна край Сунгуларе, огънят е обхванал 5 декара гора (обновена)

Ново на огнено бедствие у нас. Голям пожар гори край Сунгурларе в Бургаска област, съобщи бТВ.

Огънят вече е обхванал над 5000 декара площ.

Близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия. Обстановката се усложнява от силния вятър.

Пожарът е обхванал смесена гора над Сунгурларе – иглолистна и широколистна. Има опасност огънят да стигне до близкото село Славянци.

Кметът на града Димитър Гавазов обяви бедствено положение за град Сунгурларе, село Бероново, село Скала, село Славянци и селищно образувание Балабанчево считано от днес в 13 часа за неопределено време.

Евакуирани са и 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци, съобщиха от Община Сунгурларе. Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

Хеликоптер се включи в гасенето на пожара край Сунгурларе, предава кореспондентът на bTV в региона. На мястото се чака и втори.