Голям пожар пламна край Сунгуларе, огънят е обхванал 5 декара гора (обновена)

Ново на огнено бедствие у нас. Голям пожар гори край Сунгурларе в Бургаска област, съобщи бТВ.
Огънят вече е обхванал над 5000 декара площ.
Близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия. Обстановката се усложнява от силния вятър.
Пожарът е обхванал смесена гора над Сунгурларе – иглолистна и широколистна. Има опасност огънят да стигне до близкото село Славянци.
Кметът на града Димитър Гавазов обяви бедствено положение за град Сунгурларе, село Бероново, село Скала, село Славянци и селищно образувание Балабанчево считано от днес в 13 часа за неопределено време.
Евакуирани са и 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци, съобщиха от Община Сунгурларе. Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.
Хеликоптер се включи в гасенето на пожара край Сунгурларе, предава кореспондентът на bTV в региона. На мястото се чака и втори.
