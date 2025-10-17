Главният архитект на София: Подготвяме промени, няма да се строят блокове с изгребни ями

В София няма застроени реки като в Елените. Остават обаче два риска от наводнение - строителство в близост до заливните площи на реките и масовото застрояване на райони без дъждовна канализация.

Това каза главният архитект на София Богдана Панайотова по бТВ.

„Проблемът е натрупван с години. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва“, подчерта тя.

Арх. Панайотова уточни, че проблемът е най-сериозен в кварталите в полите на Витоша - реките Драгалевска и Сухиндолска са със затрупани дерета в годините, а кварталите около тях са без канализация и водата няма къде да отиде.

Обмисляме там да се спре издаването на разрешения за строеж до изграждането на канализация. Изключение ще се прави, ако може да докаже законно заутстване в дерета, каза още Панайотова.

И допълни, че не се дават разрешителни за строеж на небостъргачи около деретата, на 2-3 метра от реки.

Арх. Панайотова настоя за спешна промяна в закона, който в момента позволява строителство на нискоетажни сгради без канализация: „Това е недопустимо в XXI век – огромни складове и блокове да се свързват към изгребни ями. Това трябва да се спре.“

Тя допълни, че за целта вече работи специална работна група, която подготвя промени в законодателството.