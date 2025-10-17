Главният архитект на София: Подготвяме промени, няма да се строят блокове с изгребни ями

В града няма застроени реки, но се строи без дъждовна канализация, обясни арх. Богдана Панайотова

OFFNews 17 октомври 2025 в 10:05 2205 1
Главният архитект на София Богдана Панайотова

Снимка Архив
Главният архитект на София Богдана Панайотова

В София няма застроени реки като в Елените. Остават обаче два риска от наводнение - строителство в близост до заливните площи на реките и масовото застрояване на райони без дъждовна канализация.

Това каза главният архитект на София Богдана Панайотова по бТВ.

„Проблемът е натрупван с години. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва“, подчерта тя.

Арх. Панайотова уточни, че проблемът е най-сериозен в кварталите в полите на Витоша - реките Драгалевска и Сухиндолска са със затрупани дерета в годините, а кварталите около тях са без канализация и водата няма къде да отиде.

Обмисляме там да се спре издаването на разрешения за строеж до изграждането на канализация. Изключение ще се прави, ако може да докаже законно заутстване в дерета, каза още Панайотова.

И допълни, че не се дават разрешителни за строеж на небостъргачи около деретата, на 2-3 метра от реки. 

Арх. Панайотова настоя за спешна промяна в закона, който в момента позволява строителство на нискоетажни сгради без канализация: „Това е недопустимо в XXI век – огромни складове и блокове да се свързват към изгребни ями. Това трябва да се спре.“

Тя допълни, че за целта вече работи специална работна група, която подготвя промени в законодателството.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3537

    1

    Деспин Митрев

    17.10 2025 в 10:27

    -0
    +0
    "Изключение ще се прави, ако може да докаже законно заутстване в дерета, каза още Панайотова." И тази Е КАЛИНКА! Моме залупена, ти не си се родила, за да са ти другите длъжни! Не е работа на този, който ще строи, да ти доказва на тебе, висшата форма на съществуване(гепаджийка разбирай), че ще зауства в дере! Твое е задължението, да му дадеш на границата на имота връзките и твое е задължението да намериш дере за заустване и да направите план и изградите инфраструктурата! Панимаете ли, внуци на крадци, или не панимаете?!?!
     
    X

    Обединител ли е Цар Борис III? Фронтова линия с Камен Невенкин и Манол Глишев