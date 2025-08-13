Главна инспекция по труда: От началото на годината са установени 2200 души, работещи без трудов договор

От началото на годината са установени 2 200, работещи без трудов договор, при 2016 случая за същия период на 2024 г. Това каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ) инж. Екатерина Асенова.

Тя подчерта, че проверките за нарушения на трудовото законодателство не спират и през лятото. Работи се и за превенция на възникването на трудови злополуки. Най-рисков в това отношение остава строителният сектор, прилагат се извънредни проверки.

"Проверки целогодишно има и в ресторантьорския и хотелиерския бранш, защото е рисков както за недекларирания труд, така и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През лятото съсредоточаваме усилия върху сезонните обекти по морските курорти", каза Асенова.

Тя апелира работещите да работят на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд, защото само той им гарантира трудови и осигурителни права.

Инспекторите по труда са извършили 4100 проверки в ресторантьорството и хотелиерството, като установените нарушения са 18 368 при 19 441 за същия период на 2024 г.

"Въвеждането на нови облекчения при т.нар. еднодневни трудови договори няма да е за сметка на контрола от Инспекцията по труда", каза ръководителят на ведомството.

От началото на годината са извършени 2 410 проверки, при които са установени 8 310 нарушения. От тях 5 450 се отнасят до осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.

Броят на нарушенията, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения, е 2838. Установените случаи на работа без трудов договор са 119.