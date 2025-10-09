Тази сутрин разговарях с кмета на София Васил Терзиев, за да направим организация за помощ от държавата за овладяване на кризата с почистването в „Люлин“ и „Красно село“. Очаквам от него списък с всичко необходимо за София, за да бъде осигурено от държавата в спешен порядък, написа във фейсбук профила си министърът на правосъдието Георги Георгиев, който е и бивш председател на СОС.
По-късно днес ще се видим, за да изчистим всички детайли, така че в най-кратък срок да нормализираме извозването на битовия отпадък, допълни Георгиев.
Първите екипи с лишени от свобода вече са на терен и помагат за почистването на район „Красно село“. Задачата им от кмета на района Цвета Николаева е да събират едрогабаритни отпадъци, натрупани до контейнерите. Организираме екипи, които да помогнат и на район „Люлин“, пише още Георгиев.
Министърът благодари на лишените от свобода, които полагат доброволен труд, както и на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за организацията и присъствието на терен.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
11604
2
09.10 2025 в 12:51
Щоо ли си мисля, че май не е много доброволно :D
510
1
09.10 2025 в 12:48
То горкото не знаеше и че ще го бомбят по този начин даже.
хахаха
Поправката ''Лукойл'' мина на първо четене в НС: Активи ще се продават само с благоволението на ДАНС и МС
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Дъщерята на Робин Уилямс умолява да не ѝ пращат негови клипове, генерирани с ИИ
Зеленски: Ако Путин се опита да превземе Източна Украйна, ще трябва да погребе 1 млн. войници
Пеевски за ПП-ДБ: Татко им Бойко отново се налага да ги спасява