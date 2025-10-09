Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София

Затворници вече почистват доброволно едрогабаритни отпадъци до контейнерите в Красно село, съобщи министърът на правосъдието

OFFNews 09 октомври 2025 в 12:42 1079 2
Георги Георгиев

Снимка БГНЕС
Георги Георгиев

Тази сутрин разговарях с кмета на София Васил Терзиев, за да направим организация за помощ от държавата за овладяване на кризата с почистването в „Люлин“ и „Красно село“. Очаквам от него списък с всичко необходимо за София, за да бъде осигурено от държавата в спешен порядък, написа във фейсбук профила си министърът на правосъдието Георги Георгиев, който е и бивш председател на СОС. 

По-късно днес ще се видим, за да изчистим всички детайли, така че в най-кратък срок да нормализираме извозването на битовия отпадък, допълни Георгиев. 

Първите екипи с лишени от свобода вече са на терен и помагат за почистването на район „Красно село“. Задачата им от кмета на района Цвета Николаева е да събират едрогабаритни отпадъци, натрупани до контейнерите. Организираме екипи, които да помогнат и на район „Люлин“, пише още Георгиев. 

Министърът благодари на лишените от свобода, които полагат доброволен труд, както и на служителите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за организацията и присъствието на терен. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    11604

    2

    Бабатунде

    09.10 2025 в 12:51

    -0
    +0
    "Затворници вече почистват доброволно"

    Щоо ли си мисля, че май не е много доброволно :D

    510

    1

    sandman

    09.10 2025 в 12:48

    -4
    +2
    То па Васка все едно знае. Ама ще попита някой дето може и да знае де.

    То горкото не знаеше и че ще го бомбят по този начин даже.

    хахаха
     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора