Фондът за млади таланти на София обявява кампания за набиране на предложения

От утре започват да се събират проектни предложения за финансиране от Фонда за млади таланти на София, който беше създаден с решение на Столичния общински съвет, обяви председателят на градския парламент Цветомир Петров.

Желаещите могат да кандидатстват в направленията "Наука и образование", "Култура и Изкуства" и "Спорт" за частично или цялостно финансиране за участията им в конкурси, състезания, олимпиади, програми за обучение, тренировъчни лагери и др. Крайният срок за набиране на кандидатурите е 19-и декември 2025 г.

„Искам да призова всички таланти на София, техните ментори, учители, родители да се запознаят с условията и правилата за участие, да подадат колкото могат повече предложения, за да можем чрез Фонда да помогнем на повече млади таланти на София“, каза още председателят на СОС Цветомир Петров.

Предвиденият бюджет за Фонда възлиза на 1,5 млн. лева, но с възможност за увеличаване на средствата при необходимост. Това посочи зам.-кметът по финанси и управител на Фонда Георги Клисурски.

Ако в хода на 2026-а година установим, че обемът кандидатури, които искаме да подкрепим е по-голям, тогава ще предложим увеличение на финансовия ресурс, защото за нас е важно средствата да не са бариера пред покоряването на върховете на младите и талантливи хора на София, коментира той.

Подробности за кандидатстването могат да бъдат открити тук, тук и тук.