Фенове на Левски и ЦСКА на шествия преди дербито, очакват се проблеми в движението в София

Футболното дерби между Левски и ЦСКА ще се играе днес на националния стадион "Васил Левски" от 15 часа.

Феновете на двата отбора ще се придвижат в шествия.

Походът на левскарите стартира в 12:30 ч. от бул. "Тодор Александров" 23, където е централата на Националния клуб на привържениците.

От Столична община и СДВР не са обявили пълно затваряне на улици в центъра, но със сигурност ще има затруднения в движението по маршрута. А той обикновено е бул. "Тодор Александров" - бул. "Г. С. Раковски", ул. "Ген. Гурко", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Час по-късно - в 13:30 ч., феновете на ЦСКА по традиция си дават среща в градинката на ул. "Иван Асен Втори". От там те ще тръгнат организирано към националния стадион. При преминаването през пл. "Орлов мост" вероятно движението на превозни средства ще бъде спряно за кратко, съобщи бТВ.

От 8:00 до 17:30 ч. автомобилите няма да могат да спират на паркингите на моста пред националния стадион "Васил Левски" – 49 паркоместа и на южното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Драган Цанков" и ул. "Ген. Гурко" - 33 места, съобщи Столична община.

2000 полицаи ще охраняват реда на мача, както и преди и след него.