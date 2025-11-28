Фандъкова на първа копка на нова спортна зала в Слатина

Днес дадохме старт на изграждане на нова многофункционална спортна зала в район "Слатина“. Това е третият спортен обект, който се реализира по модела на публично-частно партньорство, който разработихме в последния ми мандат като кмет на Столичната община заедно с тогавашния председател на СОС и настоящ министър на правосъдието Георги Валентинов Георгиев и неговия екип, на които благодаря.

Това съобщи във фейсбук Йорданка Фандъкова. Тя благодари за покана на партньорите от БК "Буба баскетбол" и лично на Георги Божков - инициатори и инвеститори на обекта. Това е оценка за нашия принос в създаването на работещи модели за публично-частни партньорства за изграждане на спортни съоръжения и създаване на повече възможности за спорт в нашия град и откриване на нови спортни таланти, пише още Фандъкова.

Моделът, който създадохме гарантира привличането на инвестиции, запазване на общинската собственост, възможност за безплатно ползване от децата и учениците от детските градини и училищата в района и придобиване от Столична община на обектите след изтичането срока на договора, обяснява тя.

Изключително съм щастлив, че днес направихме първа копка на най-големия спортен обект, който ще бъде изграден на територията на София в последните години, за чието изграждане работих като общински съветник. Това ще е спортната зала в „Слатина“ с 2 баскетболни игрища, 3 игрища за баскетбол, волейбол и футбол и няколко зали за бокс, борба, йога и фитнес, обяви и настоящият министър на правосъдието Георги Георгиев.

Това е поредното съоръжение от програмата за спортни обекти на Йорданка Фандъкова – две от тях в „Люлин“ и в „Горубляне“ са вече готови. За да може всеки от тях да се случи минахме дълъг път – през 2021 г. изменихме една от общинските наредби, с което направихме възможно учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, които са публична общинска собственост. През следващите две години проведохме конкурс за терена в „Слатина“ и избрахме баскетболен клуб „Буба Баскет“ за изпълнител, пише още Георгиев.