Евакуираха летище Пловдив след сигнал за бомба от анонимен женски глас

OFFNews 10 ноември 2025 в 21:55 268 0
Сигнал за взривно устройство вдигна на крак службите за сигурност на летище Пловдив днес следобед, предаде БНТ.

Анонимен женски глас съобщил към 15 часа на телефон 112, че на територията на летището има вероятност да е оставено взривно устройство. След подаването на сигнала служителите били евакуирани и започнала обстойна проверка.

Районът на летището бил отцепен, а в претърсването се включили и полицаи с кучета. След проверката, в която участвали екипи на Гранична полиция и областната дирекция на МВР, взривно устройство не било открито, а дейността на летището – възстановена.

Телефонът от който било направено обаждането е локализиран – съобщиха от полицията. Работата по разкриване на подателя продължават служители на 5-то РПУ в Пловдив.

