Елисавета и Захари черпят за имената си

Църквата почита днес св. пророк Захария и праведната Елисавета, родители на св. Йоан Кръстител. Имен ден празнуват Захари и Елисавета и производните им Светлозар, Хари, Светлозара, Елза и Изабела.

Захарий бил син на свещеник Варахия, а Елисавета – сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.

Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара на Иродовите войници, задето не казал къде е синът му – детето Йоан, за да го погубят. Света Елисавета, пазена от Бога, заедно със сина си живеела в разтворилата се планина. По Божие повеление за тях там се устроила пещера, избликнал извор с вода, а над пещерата израсла финикова палма, отрупана с обилен плод. Когато майката и синът искали да ядат, дървото се наклонявало, давайки им плодовете си за храна, а след това отново се изправяло.

Четиридесет дни след убийството на Захария Света Елисавета, майката на Предтечата, се преставила в тази пещера, а Свети Йоан бил хранен от ангел до достигането на пълнолетие и пазен в пустинята до деня на явяването си пред израилтяните.