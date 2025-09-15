Екип на телевизия CNN подготвя филм с проф. Христо Пимпирев

Телевизионен екип на "Си Ен Ен" (CNN) от централата за Европа, която се намира в Прага, е заснел 15-минутен репортаж с ръководителя на Българския антарктически институт (БАИ) проф. дн Христо Пимпирев за бъдещ телевизионен филм, съобщиха от организацията.

Журналистите са проявили интерес към Националната програма за полярни изследвания и към пробиотиците на основата на Lactobacillus bulgaricus, разработени от български учени за укрепване на имунитета и справяне със стреса в суровите условия на Антарктида.

В началото на август проф. Пимпирев бе отличен със специален медал на Съвещанието на мениджърите на национални антарктически програми във Варшава. Признанието е за дългогодишната му работа като български представител и вицепрезидент на организацията (2006–2009) и за приноса му към засилването на научното и логистично сътрудничество между антарктическите нации.

В срещата участваха представители на 33 държави с полярни бази и активни научни програми в Антарктида.

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) ще отплава за поредната експедиция до Антарктида в началото на ноември. На предстоящата 34-та българска експедиция до Ледения континент акцентът ще бъдат научните изследвания, каза проф. Пимпирев. Той уточни, че досега плаванията на кораба са били насочени основно към логистиката.