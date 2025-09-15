Екип на телевизия CNN подготвя филм с проф. Христо Пимпирев

Телевизионен екип на "Си Ен Ен" (CNN) от централата за Европа, която се намира в Прага, е заснел 15-минутен репортаж с ръководителя на Българския антарктически институт (БАИ) проф. дн Христо Пимпирев за бъдещ телевизионен филм, съобщиха от организацията.
Журналистите са проявили интерес към Националната програма за полярни изследвания и към пробиотиците на основата на Lactobacillus bulgaricus, разработени от български учени за укрепване на имунитета и справяне със стреса в суровите условия на Антарктида.
В началото на август проф. Пимпирев бе отличен със специален медал на Съвещанието на мениджърите на национални антарктически програми във Варшава. Признанието е за дългогодишната му работа като български представител и вицепрезидент на организацията (2006–2009) и за приноса му към засилването на научното и логистично сътрудничество между антарктическите нации.
В срещата участваха представители на 33 държави с полярни бази и активни научни програми в Антарктида.
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) ще отплава за поредната експедиция до Антарктида в началото на ноември. На предстоящата 34-та българска експедиция до Ледения континент акцентът ще бъдат научните изследвания, каза проф. Пимпирев. Той уточни, че досега плаванията на кораба са били насочени основно към логистиката.
Благодарение на това българската база на остров Ливингстън вече има оборудвана научна лаборатория, с която не само България, а и ЕС може да се гордее, отбеляза ръководителят на БАИ.
