Джартов: Вятърът може да възобнови овладени пожари

Вятърът може да възобнови овладени пожари, предупреди Александър Джартов, директор на "Пожарна безопасност и защита на населението", в ефира на bTV. 

"В случай, че няма вятър, пожарите на практика са овладени и е въпрос на сравнително кратко време да бъдат локализирани. Но промяната на метеорологичните условия ни се отразява изключително негативно и пречи да спрем тяхното развитие", обясни директорът на пожарната.

Той посочи, че пожарите в района на Харманли и в Пирин – на Струмяни продължават да бъдат под наблюдение.

Пожарът в Сакар (в района на Харманли) вчера стигна до АМ „Марица“ и магистралата остана затворена над 6 ч.

"Причината за това са тежките терени, които са изключително трудно достъпни, както и силният вятър, който се проявява на тези места, особено в следобедните часове. И на практика овладени пожари е възможно да ги възобнови със значителна сила и интензитет", обясни Джартов.

Той допълни, че поради тази причина екипите на пожарната работят през нощта и до ранния следобед.

По думите му през последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване.

"През месец юли тази година имахме почти 3500 пожари. Миналата година през юли бяха малко под 3000, което означава почти 20% увеличение. (...) Явно е трудно да спрем да ги предизвикваме", отчете Александър Джартов.

