Двама души са с изгаряния след пожар в дом за възрастни във Варна

Двама души са с изгаряния след пожар в къща на Дом за възрастни хора във Варна, съобщиха от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, цитирани от БТА.
Сигналът е подаден в 00:42 ч., а пристигналите на място екипи на пожарната са установили, че гори една стая и покривът на едноетажна къща, а на терасата викат за помощ двама мъже. Незабавно са предприети действия за спасяване на хората от терасата. В къщата са били настанени двама души, които са били трудноподвижни. Те са с изгаряния по цялото тяло. Качени са в линейки на спешна помощ и са откарани в клиника по изгаряния на Военна болница.
Още един инцидент е станал във Варна вчера – при пожар в апартамент в града е бил обгазен 43-годишен мъж. Причината за инцидента е забравено ядене във фурна. Мъж на 80 години е бил обгазен при пожар в къща в Каспичан, а 77-годишна жена – при пожар в къща в Панагюрище.
В страната през последните 24 часа са потушени 59 пожара, при 20 от които има преки материални щети.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Бежанка от Украйна също е купила апартамент в Елените и не иска да събарят комплекс Негреско
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна