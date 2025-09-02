Двама бутнали джойстика на трамвая през прозореца на кабината, ватманът го забравил отворен

Имало е външна намеса в катастрофата с трамвая, който дерайлира тази сутрин в София.

По последна информация ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе. Външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч), пресягайки се към джойстика, съобщи общинският съветник и лидер на Спаси София Борис Бонев във фейсбук.

Считам, че този случай трябва да се третира като терористичен акт, предвид наглостта на изпълнението му и потенциалните рискове, коментира той.

Бонев призовава отговорните служби да затегнат контрола.

Слава Богу катастрофата се е случила рано сутринта, защото ако беше в час пик, сега щяхме да говорим за множество жертви. Този късмет обаче не трябва да ни успокоява, а да накара отговорните служби да затегнат дисциплината. Не е нормално, а редовно се случва, водачи на превозните средства да ги зарязват по средата на маршрута, за да си купят нещо. Разбира се, и те са хора, но всяко човешко неудобство е по-желано от подобен страшен инцидент, пише още Борис Бонев.

Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза. Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица“, каза по-рано днес Красимир Димитров от „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.