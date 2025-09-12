Дрон изплува на плажа в Бургас (обновена)

OFFNews 12 септември 2025 в 15:07 1627 3

Снимка Никола Ончев
Морето в Бургас изхвърли дрон на брега

Дрон е изплувал на плажа в Бургас. Машината е забелязана в неохраняема зона на плажната ивица, в посока Солниците. 

Сигналът за плаващ в морето съмнителен обект, наподобяващ дрон, е подаден около 9:36 часа тази сутрин, посочват от полицията. Мястото е било отцепено.

По-късно от Министерството на отбраната съобщиха, че специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на дрона.

След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас. Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната, уведомяват от МО.

    18546

    3

    Fro24

    12.09 2025 в 16:47

    -0
    +3
    Вероятно е украински.

    3060

    2

    helper68

    12.09 2025 в 16:15

    -0
    +6
    avitohol - де тоз акъл Нашите фуражки..
    Нали знаеш вица - кога Господ раздавал акъл, нашите фуражки били на учение под под моста.. :))

    3420

    1

    avitohol

    12.09 2025 в 16:08

    -0
    +3
    Айде сега пак го взивете като камените хора, а не го закарайте в някоя лаборатория да го разглобят и анализират...

    Нашите фуражки - най-послушните руски фуражки
     