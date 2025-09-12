Дрон изплува на плажа в Бургас (обновена)

Дрон е изплувал на плажа в Бургас. Машината е забелязана в неохраняема зона на плажната ивица, в посока Солниците.

Сигналът за плаващ в морето съмнителен обект, наподобяващ дрон, е подаден около 9:36 часа тази сутрин, посочват от полицията. Мястото е било отцепено.

По-късно от Министерството на отбраната съобщиха, че специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на дрона.

След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас. Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната, уведомяват от МО.