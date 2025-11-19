Довършват осветлението по алеите в парка Заимов, корени на дървета спрели временно проекта

Столична община финализира основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк „Заимов“. Проектът на стойност 893 937 лв. с ДДС стартира на 11 март 2025 г.

„Осветлението в София е една от много важните за мен теми, защото вярвам, че и миналото, и бъдещето на града ни са светли, стремим се настоящето също да бъде такова. Парк „Заимов“ е едно от любимите места на софиянци и обновяването му беше задължителна и дългоочаквана стъпка към по-приветлива, безопасна и комфортна градска среда”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Какво е изпълнено?

• Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа.

• Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени

• На всички стълбове са предвидени нови LED паркови осветители.

• Подменени са две основни табла за електрозахранване и са инсталирани автоматични календарни контролери.

• Изградени са нови и реконструирани ревизионни шахти.

• Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

Още в началото на ремонта екипите установиха гъста мрежа от корени на големи дървета по предвиденото за изграждане на електропреносната мрежа трасе. За да бъде гарантирано дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата – проектът беше коригиран, а строителството временно преустановено. Работата беше възобновена на 9 юни.

Основна цел на подмяната на осветлението е паркът да бъде безопасен, комфортен и напълно функционален за всички посетители. Затова при появата на още едно предизвикателство - забавяне в доставката на част от осветителните тела, подходихме по начин, който гарантира непрекъснато осветление и високо качество на изпълнение през целия период на работа, обясняват от Столична община.

Докато финалните LED осветителни тела пристигнат и се подготвят за монтаж, на ниските стълбове бяха поставени временни лампи, които отговарят на всички нормативни и технически стандарти и са преминали необходимите 72 часови тестове. Така се осигурява навременна осветеност и спокойствие за всички посетители, без да се прави компромис с качеството на целия проект и без допълнително оскъпяване. След доставката на окончателните осветителни тела временните ще бъдат демонтирани и заменени с оригиналните заложени в проекта, с което обектът ще бъде окончателно въведен в експлоатация.

През 2024 г. беше възстановено осветлението в Южния и Западния парк, а през тази година бе обновено осветлението и при два от символите на София - Народния театър “Иван Вазов” и Паметника на Васил Левски. Предстоят и още обновявания, включително в парк „Хиподрума“, уточняват от СО.