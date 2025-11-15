Допълнителни автобуси за концерта на Графа в Арена 8888 София

Допълнителни автобуси и реорганизация на линии ще има за концерта на Владо Ампов-Графа в "Арена 8888 София" тази вечер.

Автобусни линии 3, 76, 84, 204, 213, 304 и 604 от 16:30 ч. до края на вечерта ще се движат двупосочно през "Площада на авиацията", със спиране на спирки 1257 и 1258.

Тролейбусните линии 3, 4 и 11 (нощни коли) ще се обслужват от съчленени тролейбуси.

След края на концерта ще бъдат пуснати два допълнителни съчленени тролейбуса към центъра по маршрутите на линии 3 и 5, от спирка 1258 „Площад на авиацията“.