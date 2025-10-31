Домакинства във Великотърновско все още получават негодна за пиене и за готвене вода

Гражданите на Велико Търново продължават да се оплакват от качеството на водата. Твърдят, че е мътна и негодна за пиене и за готвене. ВиК дружеството обаче уверява, че на изхода на пречиствателната станция водата е с нормални показатели, съобщават от бТВ.
Вече трета седмица от чешмите на хората в някои райони на града тече мътна вода.
"За готвене от РЗИ казаха да се преварява. За пиене – шишетата, но вземам от долния магазин", казва Стефан Минчев.
Хората настояват да получат компенсации за липсата на качествена питейна вода.
Възможни са локални замътявания, но проблемът с водата е решен, казват от водното дружество.
Пробите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) показват, че водата отговаря по микробиологични и химични показатели.
Мътната вода е приемлива за потребителите в почти всички от мониторираните пунктове.
Здравната инспекция съветва още, ако потребителите установят проблем с водата, да сигнализират ВиК.
