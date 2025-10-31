Домакинства във Великотърновско все още получават негодна за пиене и за готвене вода

Гражданите на Велико Търново продължават да се оплакват от качеството на водата. Твърдят, че е мътна и негодна за пиене и за готвене. ВиК дружеството обаче уверява, че на изхода на пречиствателната станция водата е с нормални показатели, съобщават от бТВ.

Вече трета седмица от чешмите на хората в някои райони на града тече мътна вода.

"За готвене от РЗИ казаха да се преварява. За пиене – шишетата, но вземам от долния магазин", казва Стефан Минчев.

Хората настояват да получат компенсации за липсата на качествена питейна вода.

Възможни са локални замътявания, но проблемът с водата е решен, казват от водното дружество.

Пробите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) показват, че водата отговаря по микробиологични и химични показатели.

Мътната вода е приемлива за потребителите в почти всички от мониторираните пунктове.

Здравната инспекция съветва още, ако потребителите установят проблем с водата, да сигнализират ВиК.