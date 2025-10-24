До седмици бутафорията в Елените може да бъде разрушена, ако собствениците не обжалват

В Елените е констатирано незаконно строителство. Недоволните могат да обжалват, като съдът ще реши на чия страна е правото. В срок от 2 седмици може да се издаде заповед за събаряне на незаконно строителство в Елените, ако няма обжалване на акта на ДНСК за установяване на незаконен строеж, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

„Бях на място и лично се уверих, че в Елените е извършено нещо безобразно. Колегите от ДНСК винаги са вършили работата си безпристрастно и професионално. Подкрепям ги в това дело да продължат по същия начин. Всички действия по констатация са извършени и представени пред обществото. Следва срок за обявяване на акта, който тече от вчера. Всички засегнати лица имат право на възражение. След това се издава заповед за събаряне, която влиза в сила след изтичане на срока и подлежи на обжалване по съдебен ред“, каза Иванов.

Той призова за бързо и обективно разследване, за да се установят длъжностните лица, позволили незаконно строителство в коритото на реката, причинила бедствието. „Срокът е 14 дни, в които всички засегнати лица могат да представят становища. Според мен незаконно изграденото корито на река Дращела трябва да бъде съборено, защото е причинило потопа там. Това е констатацията на ДНСК. Собствениците трябва да търсят обезщетение от тези, които са построили, продали или разрешили да се случи това в реката“, заяви министърът.

По казуса с разчистването на щетите от бедствието Иванов каза, че имотът е 100% частна собственост, включително улиците, водопроводната, канализационната и електропреносната мрежа. „Към днешна дата няма законово основание държавата да извършва подобни дейности там. Отпуснати са помощи – вода за жителите в Елените, техническа подкрепа на пострадалите, както и средства за семействата на загиналите“, заяви той.

„Изразявам своята съпричастност към всички пострадали, но трябва да се мисли до каква степен могат да се извършват дейности, които застрашават човешки животи. Ако това бедствие се беше случило в активния туристически сезон, жертвите нямаше да са четирима“, допълни Иванов.