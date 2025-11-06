ДНСК започва проверки в 25 землища за застроени речни корита

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) започва проверка в 25 землища за застроени речни корита. Проверката е в резултат на подаден през октомври сигнал от Зелено движение.
Сигналът е придружен от картен материал до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите, за нарушения в 48 речни корита, върху които са построени 214 сгради.
Предвид необходимостта от предотвратяване на бъдещи бедствия в големи размери от партията се обръщат с апел към отговорните институции да се спре планираното застрояване в множество изброени поземлени имоти, разположени в корита на реки и дерета, както и в техните заливаеми ивици.
В резултат на подадения сигнал в началото на ноември т.г. е получен отговор от началника на ДНСК инж. Лиляна Петрова, че е изпратено разпореждане до началниците на РДНСК Бургас, РДНСК Варна, РДНСК Смолян, РДНСК Добрич, РДНСК Велико Търново, РДНСК Софийска област, РДНСК София, РДНСК Благоевград, РДНСК Кърджали, РДНСК Хасково, РДНСК Стара Загора и РДНСК Сливен за извършването на съвместни проверки по документи от служители на РДНСК и съответните басейнови дирекции, които да установят наличието на:
строителни книжа на строежите, посочени в сигнала на Зелено движение; съответните съгласувателни становища от басейновите дирекции, РИОСВ за горецитираните строежи и данни за уведомяване на съответните Областни управители.
Началникът на ДНСК се ангажира да предостави пълната информация от проверките след нейното обобщаване.
06.11 2025 в 10:58
