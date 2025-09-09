Деца под 14 години ще могат да ползват атракциони само с придружител, подписал съгласие.

Това разпорежда проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, публикуван от министерството на транспорта за обществено обсъждане.

Законопроектът идва след трагичен инцидент с парасейлинг в Несебър, при който загина осемгодишно дете. Оказа се, че те не се контролират, а задължението за поддържането им е вписано само в концесионния договор.

Текстът предвижда още създаването на публичен регистър на операторите на атракционни услуги към Министерството на туризма, който става задължителен за извършването на дейността.

В законопроекта са предвидени задължителни планове за безопасност и определяне на отговорни лица по безопасността с необходимата квалификация, както и задължителна застраховка на отговорността на доставчиците спрямо ползвателите на този тип услуги и спрямо третите лица.

Въвеждат се още ежедневни проверки на съоръженията от отговорника по безопасността, както и годишен и внезапен контрол от акредитиран орган.

Законът определя санкциите и административните мерки към нарушителите. При установяване на риск за ползващите се прилага принудително спиране на дейността. При повторност е предвидена възможност за удвояване на финансовите санкции, посочват от МТС.

Проектът на закон е достъпен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - strategy.bg, и на страницата на МТС, а срокът за бележки и предложения е до 23 септември 2025 г.