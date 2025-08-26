Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Полицията и екипи на общинската администрация са ги намерили в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние, предава БНР.

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Предстои местната полиция да даде повече информация за случая на брифинг.

Наскоро две други деца бегълци, но в София, вдигнаха на крак полиция, учителките в детската градина "Звънче" и родителите. Малчуганите на 5 и на 7 години ходиха до стадион "Герена", влязоха в мол и пътуваха с метро, докато бъдат открити. Това принуди ръководството на детската градина да монтира система за външно наблюдение.