Деца и възрастни в Хасковско се учат как да пазят природата от пожари и замърсяване

В Хасково и околните села стартира вдъхновяващ проект за превенция на пожари и замърсяване в природата, който ангажира деца, семейства и възрастни в поредица от обучения и доброволчески дейности.

Проектът „Чисто, без огън и дим“ е един от финалистите в десетото юбилейно издание на Vivacom Регионален грант и се реализира с финансовата подкрепа на телекома. До момента читалище „Н. Й. Вапцаров – 1964“ в партньорство със Спасителен клуб за бъдеще – Хасково, е обучило над 250 участници – деца, младежи и възрастни от селата Войводово, Конуш, Малево и Узунджово. Проведени са 16 обучения, адаптирани към програмата по гражданско образование, както и учебна евакуация с над 100 ученици. Темите включват пожарна безопасност, оказване на първа помощ и разпознаване на опасни отпадъци.

Инициативата е в отговор на реален проблем в региона – замърсяване на природни зони и повишен риск от пожари, причинени от нерегламентирани сметища и човешка небрежност.

Като част от проекта бе организирана двудневна среща край река Арда до Маджарово, която обедини над 60 доброволци, природозащитници и деца. Участниците преминаха обучения, включиха се в състезателни игри, демонстрации по първа помощ и акция за почистване на брега. Съчетавайки полезното с приятното, децата се насладиха и на риболов и кино под звездите.

„С този проект искаме да покажем на хората, че всяко действие има значение – една угарка може да предизвика пожар, а едно умение може да спаси живот. Нашата цел е да възпитаваме отговорност и грижа към природата и общността“, споделят от екипа на читалището.

До края на проекта предстоят срещи с местните общности и доброволчески акции за почистване на замърсени зони в района. Кулминацията ще бъде специален семеен уикенд на 27 и 28 септември край язовир „Студен кладенец“, в който семейства ще се включат в обучение по опазване на природата и в съвместна екоакция.

„Това е последният десети проект от Vivacom Регионален грант, който представяме. През есента ще ви разкажем и за резултатите и въздействието, които и десетте финалисти постигнаха, защото вярваме, че усилията на местните общности трябва да бъдат популяризирани“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).