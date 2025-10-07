Дъжд в цялата страна, порои и червен код в 8 области

Зелен и жълт код в западната част от страната, оранжев в Централна България и червен код за порои и наводнения е обявен за днес.

В югозападните райони валежите ще отслабнат, но в източните предупреждението за опасни валежи е от най-висока степен.

Предупреждението от трета степен е в сила за 8 области – Ямбол, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

Оранжев код – втора степен, е обявен за 10 области – Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Сливен, Хасково, Кърджали.

За 5 области е обявен жълт код – Видин, София област, Пловдив, Стара Загора и Смолян.

И без предупреждение за опасни явления (зелен код) са пет области – София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони – от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°,

Максималните температура ще са между 10° и 15°, за София – около 10 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 0 градуса.

Край морето ще вали проливен дъжд, ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. На брега термометрите ще се качат на брега между 14° и 19°, колкото и сред вълните от 3 бала.

Утре ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°. През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони.