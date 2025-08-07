Дърво падна върху кола в столичен квартал, движението е блокирано

Движението по ул. „Одоровци“ в столичния квартал „Красна поляна“ е блокирано заради паднало дърво. То е затиснало паркиран лек автомобил.
Екип на столичния район е изпратен да отстрани от пътното платно падналото дърво на ул. „Одоровци“.
Оттам увериха, че редовно се правят огледи на състоянието на дърветата в „Красна поляна“ и подчертаха, че това е един от най-зелените райони в столицата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Собственикът на Симеоновския лифт прати в СО проект за възстановяването му
Арестуваха американски войник, опитал да изнесе информация за танковете ''Ейбрамс'' на Русия
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни