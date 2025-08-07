Дърво падна върху кола в столичен квартал, движението е блокирано

OFFNews 07 август 2025 в 12:14 5591 0
Дърво

Снимка БГНЕС
Паднало дърво

Движението по ул. „Одоровци“ в столичния квартал „Красна поляна“ е блокирано заради паднало дърво. То е затиснало паркиран лек автомобил.

Екип на столичния район е изпратен да отстрани от пътното платно падналото дърво на ул. „Одоровци“.

Оттам увериха, че редовно се правят огледи на състоянието на дърветата в „Красна поляна“ и подчертаха, че това е един от най-зелените райони в столицата.

