Дърво падна върху кола в столичен квартал, движението е блокирано

Движението по ул. „Одоровци“ в столичния квартал „Красна поляна“ е блокирано заради паднало дърво. То е затиснало паркиран лек автомобил.

Екип на столичния район е изпратен да отстрани от пътното платно падналото дърво на ул. „Одоровци“.

Оттам увериха, че редовно се правят огледи на състоянието на дърветата в „Красна поляна“ и подчертаха, че това е един от най-зелените райони в столицата.