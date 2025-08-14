Да се изготви карта на всички водоизточници и резервоари, които да се ползват при пожари в София, възложи Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев възложи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа.
Започваме от район „Нови Искър“ заедно със „Софийска вода“, написа столичният кмет Васил Терзиев в социалните мрежи. Днес той е посетил новата база на дирекцията в село Мрамор, където ще бъде събрана цялата техника, за да се реагира по-бързо при бедствия и кризи.
"Въпреки че постройките не са използвани с години, скоро ще се превърнат в реновирана база – със зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция", пише Терзиев.
Кметът очаква до края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители:
"Постройките не са използвани с години, но скоро ще се превърнат в реновирана база – с зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция. До края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители."
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов купува Газпром в България през бивш депутат и ''братовчеда Ради'', твърди Възраждане
Срещата Тръмп-Путин ще е около 22:30 ч в петък, част от руската делегация отлетя за Аляска
Путин: САЩ полагат искрени усилия за мир
Азербайджански депутат: Нападне ли ни Русия, армията ѝ ще стане на парчета