Да се изготви карта на всички водоизточници и резервоари, които да се ползват при пожари в София, възложи Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев възложи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа.

Започваме от район „Нови Искър“ заедно със „Софийска вода“, написа столичният кмет Васил Терзиев в социалните мрежи. Днес той е посетил новата база на дирекцията в село Мрамор, където ще бъде събрана цялата техника, за да се реагира по-бързо при бедствия и кризи.

"Въпреки че постройките не са използвани с години, скоро ще се превърнат в реновирана база – със зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция", пише Терзиев.

Кметът очаква до края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители: