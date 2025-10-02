Честит първи сняг от Витоша, заваля и на Петрохан

На прохода Петрохан вали сняг и започва да натрупва, съобщи във Фейсбук страницата си Meteo Bulgaria и ни честити първи сняг и от хижа Алеко на Витоша.

Общини в девет области са с оранжев код за проливни дъждове и силен вятър. В Западна България се очаква довечера дъждът да започне да обръща на мокър сняг. Има опасност от наводнения, а в планините - от горолом. Единствено в областите Разград, Русе, Търговище и отделни общини в областите Силистра и Велико Търново кодът е зелен.

За много общини има предупреждение, че ще натрупа снежна покривка до 10 см, както и за опасност от чупене на клони и падане на дървета от натрупан сняг.

"Метео Болканс" съобщи, че вълнението на морето ще се усили до 5-7 бала, което означава вълни от 4-5 м.