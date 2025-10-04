Червен код за силни валежи в началото на седмицата заради циклона ''Барбара''

Предстои нова опасност от Червен код за опасни валежи в началото на седмицата, предаде bTV.

Причината е нов средиземноморски циклон с името "Барбара", който ще донесе тежка метеорологична обстановка в голяма част от страната.

Според прогнозата валежите ще бъдат значително над нормата за октомври, като най-усилени ще са в първите три дни на седмицата.

В понеделник най-засегната ще е Югоизточна България и Черноморието.

Във вторник и сряда предупреждението се мести за Северна и Източна България.

Очаква се в четвъртък валежите да спрат, а времето постепенно да се стабилизира.