Червен код за силни валежи в началото на седмицата заради циклона ''Барбара''

OFFNews 04 октомври 2025 в 21:11 444 0
Предстои нова опасност от Червен код за опасни валежи в началото на седмицата, предаде bTV.

Причината е нов средиземноморски циклон с името "Барбара", който ще донесе тежка метеорологична обстановка в голяма част от страната.

Според прогнозата валежите ще бъдат значително над нормата за октомври, като най-усилени ще са в първите три дни на седмицата.

В понеделник най-засегната ще е Югоизточна България и Черноморието.

Във вторник и сряда предупреждението се мести за Северна и Източна България.

Очаква се в четвъртък валежите да спрат, а времето постепенно да се стабилизира.

