Частично бедствено положение в Плевен и областта заради безводието

Областният управител на Плевен обяви частично бедствено положение в областта по искане на кметовете на Плевен и Долна Митрополия заради безводието, съобщава БТА.
Кризата с водата налага задействането на процедурите по обезпечаване на необходимите количества бутилирана вода на болничните заведения, детските градини, училищата, социални услуги и други, допълват от областната управа.
Според БНТ допълва днес е било решено учебната година в Плевен да започне присъствено, независимо дали има или няма вода.
В учебните заведения ще бъдат изградени хидрофорни системи, а на децата ще се раздава бутилирана вода.
От ВиК-Плевен съобщиха преди това, че според последните данни постъпващите водни количества продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта.
