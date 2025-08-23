Бутнаха оградата на ПСА

Металната ограда на частично демонтирания Паметник на съветската армия в центъра на София е била съборена на места, предаде БГНЕС.

Тази сутрин паметникът е осъмнал с изкъртена ограда на места. Не е ясно кой и защо я е махнал. Така достъпът до монумента е свободен.

Металната ограда около Паметника на съветската армия беше сложена преди около около две години при демонтажа на фигурите. Тя е сложена, за да пази останалите части на Паметника, които още не са демонтирани, от вандалски прояви.

Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента. Администрацията обаче още не е уредила това.

Демонтираните части от паметника се пазят в софийското село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец.

    alfakentavur

    23.08 2025 в 21:28

    Русороб копейка говори за промити мозъци.
    Хахахахахахахахаха :D

    Kara Mustafa

    23.08 2025 в 18:59

    Ах, вие с промитите мозъци, както се развиват политическите
    катаклизми в световен мащаб, в скоро време тези които издадоха заповед за бутането на паметника, първи ще започнат неговото възстановяване, но с техни . . .лични средства !

    4I4ATA

    23.08 2025 в 18:57

    Време е да премахнат тоя срам от там! Да се направи комплекс от паметници на български царе, който да е туристическа атракция и да запознава чуждите туристи с вековната българска история.

    Октим

    23.08 2025 в 17:35

    Пускайте мангалите и само след броени минути от гадния МОЧА няма да остане и метална стружка! Но една част от тези цигани трябва да остане встрани и пази от евентуалното нашествие на неграмотните и малоумни копейки, които залагат дори и живота си за тази безумица!

    Незначителен червей

    23.08 2025 в 16:55

    Ако тука всички дето драскаме и имаме топки да отидем и да съборим този паметник ,отдавна всичко щеше да е приключило Ура другари!!!!!

    случайно прочетох

    23.08 2025 в 15:47

    Защо ни харчат парите за глупости?
    Манолова да си го кара в Кюстендил или на друго място!

    voododoll

    23.08 2025 в 15:03

    Няма такова нещо като ПСА. Има МОЧА. Този монумент не е паметник и не е в паметта на никой. В България няма загинали червеноармейци в битка. Има едни умрели в Бургас от напиване с алкохол. Монумент на Окупационната Червена армия. Армия която е окупирала България.

    Konstantin Iliev

    23.08 2025 в 14:39

    Значи някой е прибрал корозиралите останки на МОЧА в двора си, метнал е едно платнище и прибира по 10 000 лева/5 113 евро на месец?

    Не е лоша сделка, никак не е лоша! Браво на такива инициативни предприемачи!

    Ето още една бизнес идея - СО да предаде чугуна в някоя скрап фирма и да спести 10 000 лева/5 113 евро.

    Диоген

    23.08 2025 в 13:44

    Бутай моча и на чакъл.
    Дупки много за запълване.
    И да се възстанови парка.

    alfakentavur

    23.08 2025 в 13:23

    Де-мон-таж!
     
