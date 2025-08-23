Бутнаха оградата на ПСА

Металната ограда на частично демонтирания Паметник на съветската армия в центъра на София е била съборена на места, предаде БГНЕС.
Тази сутрин паметникът е осъмнал с изкъртена ограда на места. Не е ясно кой и защо я е махнал. Така достъпът до монумента е свободен.
Металната ограда около Паметника на съветската армия беше сложена преди около около две години при демонтажа на фигурите. Тя е сложена, за да пази останалите части на Паметника, които още не са демонтирани, от вандалски прояви.
Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента. Администрацията обаче още не е уредила това.
Демонтираните части от паметника се пазят в софийското село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец.
7550
10
23.08 2025 в 21:28
Хахахахахахахахаха :D
-700
9
23.08 2025 в 18:59
катаклизми в световен мащаб, в скоро време тези които издадоха заповед за бутането на паметника, първи ще започнат неговото възстановяване, но с техни . . .лични средства !
635
8
23.08 2025 в 18:57
542
7
23.08 2025 в 17:35
500
6
23.08 2025 в 16:55
20424
5
23.08 2025 в 15:47
Манолова да си го кара в Кюстендил или на друго място!
19658
4
23.08 2025 в 15:03
14015
3
23.08 2025 в 14:39
Не е лоша сделка, никак не е лоша! Браво на такива инициативни предприемачи!
Ето още една бизнес идея - СО да предаде чугуна в някоя скрап фирма и да спести 10 000 лева/5 113 евро.
2920
2
23.08 2025 в 13:44
Дупки много за запълване.
И да се възстанови парка.
7550
1
23.08 2025 в 13:23
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия
