Бутнаха оградата на ПСА

Металната ограда на частично демонтирания Паметник на съветската армия в центъра на София е била съборена на места, предаде БГНЕС.

Тази сутрин паметникът е осъмнал с изкъртена ограда на места. Не е ясно кой и защо я е махнал. Така достъпът до монумента е свободен.

Металната ограда около Паметника на съветската армия беше сложена преди около около две години при демонтажа на фигурите. Тя е сложена, за да пази останалите части на Паметника, които още не са демонтирани, от вандалски прояви.

Според решение на общинския съвет трябва да бъдат премахнати всички останали елементи около постамента. Администрацията обаче още не е уредила това.

Демонтираните части от паметника се пазят в софийското село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. на месец.