''Бургаргаз'' поиска ново поскъпване на газа с 14%

''Бургаргаз'' е подал заявление в КЕВР за ново поскъпване на природния газ от декември. След като за ноември енергийният регулатор одобри поскъпване с над 32%, сега е подадено искане за ръст с нови 14% - до цена от 66,83 евро за мегаватчас - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, става ясно от документа, публикуван на сайта на КЕВР.

Според "Булгаргаз" предложената цена е с над 20 на сто по-ниска от тази на европейските газови пазари. В ценообразуването са включени количества от доставки от терминала край Александруполис, както и доставка на втечнен газ през Турция по договора с "Боташ".

Ако КЕВР одобри искането, цената ще поскъпне от 1 декември.

От 1ноември цената на природния газ поскъпна с 32,52%, като "Булгаргаз" искаше процентите да са 34. Така цената е утвърдена на 58,43 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

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