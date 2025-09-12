BULATSA събра пилоти, ръководители на полети и инженери на дискусия за безопасността в небето

Над 100 любители на авиацията се включиха в специализирания уъркшоп „Полет на доверие: как се прави екип между небе и земя“, организиран от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (BULATSA).

Събитието, част от комуникационната кампания за популяризиране на професията ръководител на полети, показа в реално време какво стои зад кратките и точни реплики в ефира – високо ниво на подготовка, взаимно уважение и пълно доверие между различните ключови роли в авиацията.

В дискусията участваха Камен Йорданов, Деян Разказов, и гост-лектора Марио Бакалов - пилот с международен опит и инструктор на Airbus A320. Модератор на събитието бе Троян Петров, ръководител на полети и експерт в BULATSA, който води разговорите и представи симулиран сценарий с влошена метеообстановка, в който участниците демонстрираха как се вземат координирани решения под напрежение. Генералният директор на BULATSA Георги Пеев откри събитието и подчерта, че „авиацията е невидим екипен спорт, в който доверието между пилот, ръководител на полети и инженер е предпоставка за безопасен полет“. Камен Йорданов разказа за обучението на бъдещите ръководители на полети и подчерта натовареността на системата – над 1 милион полета годишно преминават през българското въздушно пространство, а Деан Разказов представи ролята на инженерите и техниците в осигуряването на надеждната и непрекъсната работа на системите за управление на въздушния трафик. Събитието завърши с Q&A сесия с публиката и възможност за лични разговори и снимки с участниците.