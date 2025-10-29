Будителството днес: защо четенето е най-големият ни общ празник

Има празници, които не просто се отбелязват, а се преживяват – защото събуждат духа на всеки българин.

Денят на народните будители, отбелязван на 1 ноември, е празник на словото, знанието и вдъхновението – ден, в който се отдава почит на онези, които със своите дела и думи пробуждат народа за просвета и човечност. От Паисий Хилендарски и Софроний Врачански до съвременните творци и учители, будителството продължава да живее чрез хората, които карат българина да мисли, да мечта и да вярва. Възникнал след Освобождението като знак на признателност към книжовниците и просветителите, празникът от 1922 г. насам символизира вечния стремеж към знание и духовност.

В епохата на бързите новини и кратките видеа, Денят на народните будители напомня, че истинското вдъхновение идва от думите – онези, които остават. От 1 до 6 ноември, Ozone посвещава традиционната си книжна кампания на съвременните и класическите будители – авторите, които продължават да събуждат мисълта, въображението и доброто у всеки читател.

В рамките на тематичната кампания, сайтът на Ozone предлага над 23 000 книги, които ще бъдат с автоматична отстъпка в количката – без нужда от въвеждане на промо код. Защото понякога най-хубавият подарък е онзи, който кара хората да се замислят, да мечтаят и да вярват отново.

Будителството не принадлежи само на миналото. То живее във всеки автор, който задава въпроси, провокира и вдъхновява.

Сред съвременните имена, които продължават да обогатяват българската литература са Захари Карабашлиев, Александър Секулов, Виктория Бешлийска, Георги Господинов, Здравка Евтимова, Иван Ланджев, Капка Касабова, Людмила Филипова и Цветелина Цветкова – автори, които през годините не спират да вдъхновяват нови читатели.

А през 2025 година особено силно се открояват новите заглавия на Георги Бърдаров, Емил Минчев, Милен Хальов, Васил Попов и гласовете на Александрина Крушарска, Ангелина Ангелова и Симона Панова – доказателство, че българската литература продължава да расте, да се развива и да търси нови посоки.

Както казва Здравка Евтимова: „Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Иван Вазов, Димчо Дебелянов и Димитър Димов са будители, които принадлежат и на миналото, и на вечността, и на бъдещето.“ А Иван Вазов ни напомня, че „Науката е светилото на един народ, литературата е животът му.“ В духа на нашето време, Георги Господинов допълва: „Моят днешен будител е четящият човек.“

Ozone подкрепя четенето и създава инициативи, които превръщат книгите в споделено преживяване. Тази кампания е още един начин да отпразнуват културата и вдъхновението – с жест към всички, които обичат да четат.

Будителството започва с една книга. А всяка книга започва своя живот с намирането на нейния читател. В дните между 1 и 6 ноември, от компанията призовават своите потребители да станат част от съвременното будителство – да прочетат книга, да подарят книга, а и да споделят четенето с любимите си хора. Открий вдъхновението на Ozone.

