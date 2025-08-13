Бонка Василева: Утвърдени фирми в сметопочистването се крият зад други без опит и техника

В момента тече най-голямата обществена поръчка за чистенето на по-голямата част от София. Услугата ще струва поне 515.5 млн. лева за 5 години. В нея са заложени завишени изисквания към изпълнителите и по-строг контрол. Предвижда се подмяна на всички кофи с механично затворени такива, събирането на отпадъците от тях пък би трябвало да е механизирано. Целта е общината да има повече инструменти, с които да защитава интересите на столичани.

В предварително определения срок бяха подадени 15 оферти от 11 различни фирми.

Зам.-председателят на Столичния общински съвет Бонка Василева обаче установява, че сред кандидатите съществуват консорциуми, в които утвърдени компании с техника, логистика и хора, участват заедно с фирма като „Транс 2025“ – без капацитет, без опит, с няколко служители и нито един камион.

Във фейсбук профила си Василева представя факти около консорциумите, спечелили големите поръчки за сметосъбирането в Пловдив и Бургас. В договорите им е записано, че около 10% от печалбата остават за „Транс 2025“, очевидно без да поема разходи за гориво, заплати или поддръжка, само за присъствие.

Публичните факти за фирмата „Транс 2025“ са, че тя е регистрирана през 2020 г. за транспорт. През април 2024 г. сменя дейността си и вече е в бизнеса със сметосъбиране и почистване. Същата година влиза в консорциуми, които печелят търгове в Бургас и Пловдив. До март 2025 г. собственик е „Новита Холдинг Груп“ с връзки с Христофорос Аманатидис – Таки. На 28 март 2025 г. собствеността преминава към физическо лице – Стефан Иванов Колев. Фирмата има 6 социално осигурени служители и 3 здравно. Капиталът е минимален и няма техника.

„Въпросът не е дали Столична община ще допусне хора с прякори да влязат в сметопочистването, защото общината няма контрол върху фирмите, които участват. Въпросът е защо отговорните институции като КЗК, ДАНС и прокуратурата не се задействат и не разгледат внимателно участниците – дали няма нещо необичайно… например фирма без капацитет, но с амбиции, да вземе поредния голям договор. Договорки под масата? Натиск? Какво? Няма ли институциите да проверят? Няма ли да се сезират?, пита Бонка Василева.

Това, което е в нашите ръце като общински съветници, е да следим да се работи в интерес на хората. За първи път в този тип договори виждаме толкова високи изисквания към изпълнителите и толкова строг контрол. Който и да вземе тези поръчки, ще трябва да работи здраво, за да се подобри услугата. Това е добрата новина.“, казва зам.-председателят на СОС от ПП-ДБ.