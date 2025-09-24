Бойко Димитров: Пеевски, Таки, Красьо Черния и Орлин Алексиев искат задкулисно да управляват София

За съжаление има много желаещи да източват общинския ресурс в София. Само през "Топлофикация" минават 1 млрд. лв. Затова е много важно кой е в ръководството на дружеството, назначено от ГЕРБ, БСП и ИТН в Столичния общински съвет.

Това заяви пред БНТ председателят на групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) Бойко Димитров.

"Делян Пеевски, Красьо Черния, Орлин Алексиев и Таки са хората, които искат по един или друг начин да управляват София. Всеки един от тях по един или друг начин се стреми задкулисно да сложи ръка върху управлението на София и да харчи парите на софиянци", каза той.

Той обясни, че само обществената поръчка за ремонта в “Дружба”, който ще остави жителите на квартала без парно и топла вода от октомври до Нова година, вероятно ще струва над 60 млн. лв. с ДДС.

Бойко Димитров е категоричен, че такъв ремонт не бива да се прави в този период на годината и че кризата е резултат от лошото управление на "Топлофикация" десетилетия назад.

"Въпросът е колко от тези 60 млн. лв. ще бъдат ефективно разходвани и колко ще изтекат в нечий джоб. Източването на “Топлофикация” трябва да приключи и държавата да се намеси - не да влиза като слон в стъкларски магазин, а наистина да помогне дружеството да бъде оздравено. Без частни инвестиции е невъзможно да вдигнем “Топлофикация” на крака”, заяви Димитров.

Представителят на "Да, България" в СОС даде пример с “Топлофикация” в Пловдив, където цените на топлоенергията са същите, но местното дружество няма нито дълг към “Булгаргаз”, нито проблеми с топлопреносната си мрежа или генериращите си мощности:

"Знаете ли каква е разликата? Разликата е, че там има частен инвеститор, който още през 2011-а инвестира сериозни средства, за да изгради съвременно и екологично съоръжение. Това трябваше да стане и в София още преди 15 години. ГЕРБ дължат отговор защо толкова години всячески спъваха модернизацията на “Топлофикация” в София. В момента имаме дружество с над 2 млрд. лв. дълг и е почти невъзможно да се намери кой да инвестира в него. След няколко години може да се окаже, че “Топлофикация” вече е абсолютно неконкурентоспособна."

Лидерът на групата на ПП-ДБ в СОС заяви, че ГЕРБ и БСП искат "Топлофикация" да остане общинско или държавно дружество.

"Има едни хора отзад, които искат точно това - да се управлява непрозрачно, постоянно да се трупат загуби и да се раздават обществени поръчки на приближени фирми", каза още Бойко Димитров.