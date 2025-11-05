Близо 4 милиона българи биха връщали пластмасови бутилки и кенчета, ако има депозитна система

Близо 4 милиона българи биха връщали опаковки от напитки, ако в страната има работеща депозитна система, показват данните на Съюза на пивоварите, съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

90% от хората я подкрепят, а 75% посочват, че са мотивирани от възможността да получат обратно депозита си, чиято стойност се очаква да бъде около 20 стотинки. Ако системата бъде въведена, едно домакинство може да спестява до 100 лева годишно, а държавата – около 40 милиона евро от плащания към ЕС заради нерециклирани отпадъци. В страните с добре работещи системи – като Дания, Литва и Нидерландия – събираемостта на пластмасови бутилки и кенове достига между 90 и 95%, пише още Ставрев във фейсбук.

Въпреки това, България остава без решение и все по-далеч от целта, заложена от ЕС – до 2029 г. да се събират и рециклират 90% от пластмасовите и металните опаковки. Според бизнеса от повече от година няма диалог с Министерството на околната среда, което е прекратило работата на експертната група по темата. Докато в повечето европейски държави депозитните системи се финансират и управляват от консорциуми на производители и търговци, у нас се подготвя модел, при който държавата ще е собственик и оператор на системата.

Данните показват, че в 15 от 18 държави в ЕС депозитните оператори са независими структури, създадени от индустрията, а държавата има само контролни и регулаторни функции. Единственият изцяло държавен модел в Европа е в Хърватия – въведен преди присъединяването ѝ към ЕС – и според експерти той страда от бюрокрация, ниска ефективност и забавяния. В Дания, където държавата не е собственик, а само контролира чрез законодателството, системата събира 99.7% от пуснатите в обращение бутилки и кенове.

Българската индустрия е готова да инвестира в изграждането на системата, защото това ще ѝ позволи да събира чист материал и да постигне европейските изисквания за влагане на 30% рециклирани материали в опаковките до 2030 г. Освен че е икономически оправдано, това ще намали натиска върху сметищата и ще създаде реален кръговрат на ресурсите. Според експертите от международната организация Reloop, ако системата започне работа през 2028 г., само за 2–3 години може да се достигне 60% събираемост на пластмасови бутилки и над 70% при кеновете.

Въвеждането на депозитна система не е просто екологична мярка, а стратегическа стъпка за модернизиране на управлението на отпадъците и изпълнение на ангажиментите на България към ЕС. Данните и опитът на Европа ясно показват – когато индустрията и държавата работят заедно, системата е прозрачна, самофинансираща се и ефективна. България има нужда от стабилна рамка и решение без отлагане – за чиста околна среда, по-ниски разходи за домакинствата и икономика, която мисли в кръг, а не по инерция, пише още Симеон Ставрев.