Близо 338 хиляди семейства са получили помощи за отопление

Агенцията за социално подпомагане е отпуснала помощи за отопление на близо 338 хиляди семейства, съобщи пресслужбата на Министерството на труда и социалната политика.

Техният брой е с близо 13 хиляди повече в сравнение с миналата година.

Помощта се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Размерът ѝ за целия зимен сезон е 606,70 лв., сумата е с близо 10% повече в сравнение с предходния отоплителен сезон.

Право на помощи за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов беше определен корекционен коефициент, за да не се допусне пенсионери да отпаднат от подпомагане заради ръста на пенсиите от 1 юли.

Изплащането на помощта се извършва от 15-о число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ.

Днес е последният ден, в който правоимащи от уязвимите групи и с ниски доходи могат да подават в дирекциите "Социално подпомагане" заявления за целевото подпомагане през тази зима.

