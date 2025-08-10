Безплатен интернет в седем големи гари в страната

Пътниците вече могат да използват безплатен Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна, съобщи Национална компания "Железопътна инфраструктура".
Целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат безплатен Wi-Fi. Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в ЕС, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка.
За една година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена, тази в Пловдив, 2 млн. пътници.
Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак.
