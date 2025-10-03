Българският консул в Израел посети задържания Васил Димитров

Българският консул в Израел посети задържания българин Васил Димитров тази сутрин, съобщиха от министерството на външните работи.

Димитров е сред задържаните членове на екипажа на международната флотилия "Глоубъл Сумуд", която се опита да достави хуманитарна помощ в Газа, но беше спряна от Израел.

Вчера от флотилията, съставена от 44 плавателни съда с около 500 активисти, съобщиха, че израелски военнослужещи са засекли флотилията и са се качили на борда на нейния плавателен съд "Спектър".

Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел. Министерството на външните работи, в контакт с израелските власти, работи за бързото завръщане на нашия сънародник в България.

Според министерството България е сред първите държави с консулски достъп до свой задържан гражданин.

Задържана е и шведската активистка Грета Тунберг. Това е нейният втори опит за "пробив" на израелската блокада в Газа. През юни 2025 г. тя беше на борда на яхтата "Мадлийн", която бе спряна от израелските военни, а впоследствие Тунберг беше депортирана и върната в Швеция.

Очаква се задържаните от Израел да бъдат депортирани и върнати у дома скоро.