Българин се 'откупи' на летището край Карлсруе, за да не влезе в затвора

45-годишен българин е задържан на германското летище Карлсруе/Баден-Баден заради действаща заповед за арест. Мъжът успя да избегне влизането в затвора, след като плати глоба от 2200 евро, съобщи германската федерална полиция, цитирана от БГНЕС.
Българинът пристигнал на 8 ноември с полет от България. При рутинна проверка на документите му граничните полицаи установили, че той е обявен за издирване от германските власти.
Причината е нарушение, свързано със застрашаване на безопасността на движението по пътищата. Срещу мъжа имало издадена заповед за арест заради неплатена глоба.
След задържането си 45-годишният българин платил дължимата сума от 2200 евро. Така той успял да избегне предвиденото наказание лишаване от свобода и бил освободен.
Германските власти не разкриват самоличността на мъжа и не посочват подробности за нарушението, заради което е била наложена глобата.Следете новините ни в :
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