Автомобилни гуми за зима и за сняг: има ли технически разлики

Когато търсите автомобилни гуми за зимата, загледайте се в обозначенията по тях. На някои ще откриете изображение на три планински върха със снежинка, на други пише просто M+S. Какво означава това и дали е важно при избора ви? Нека видим.

За зима или за сняг

Термините „зимна гума“ (Winter Tire) и „гума за сняг“ (Snow Tire) у нас често се смятат за взаимнозаменяеми. Ако търсите просто безопасен превоз през студените месеци, когато вали рядко и малко сняг, и в двата случая получавате добро сцепление върху сняг, лед и мокра настилка при температури под 7∘C.

Но за шофьорите, които живеят в екстремно сурови зими с повече сняг и лед, има значение какво ще изберат. Затова ще разгледаме важните стандарти и термини.

Накратко за обозначенията

Първото нещо, което трябва да проверите, е обозначението.

На повечето автомобилни гуми, които наричаме "зимни", ще намерите стандартизираната маркировка, състояща се от три планински върха със снежинка (3PMSF – Three-Peak Mountain Snowflake). За да получат тази маркировка, те трябва да преминат строги тестове за сцепление и спиране върху утъпкан сняг, тоест това е специално проектираният вариант. На практика 3PMSF са за всякакви зимни условия, плюс сняг. Неслучайно в много европейски държави те са законово изискване.

По-старата и по-малко строга маркировка M+S (Mud and Snow – кал и сняг) днес се счита за по-обща и не гарантира специфична зимна ефективност. Тя предоставя по-добро сцепление при кална и леко заснежена настилка, но съставът ѝ не е толкова прецизно подбран за зимни условия. Всъщност може да срещнете това обозначение и при летни или всесезонни автомобилни гуми.

Северните и централноевропейските варианти

Добре е да знаете, че съществува определен нюанс според производителите. На практика има техническа разлика, която се получава в различните региони:

● Централноевропейски (Central European Winter Tire).

Тези автомобилни гуми са създадени за типичната зима в Централна и Южна Европа, където пътищата са предимно мокри и студени, а понякога има мокър сняг и киша. Те се изработват от малко по-твърда каучукова смес, тоест са по-добри за по-често каране по сух асфалт (макар и студен). В същото време осигуряват по-добра стабилност и по-малко износване при по-високи скорости. Това представлява отличен баланс между сцепление в сняг и стабилност на сух/мокър път.

● Северни или скандинавски (Nordic/Studless Ice and Snow Tire).

Тук ще намерите продукти, създадени предимно за лед и дълбок сняг. Те са предназначени за екстремно ниски температури (често под −15∘C) и заледени настилки. Използват изключително мека каучукова смес, която остава еластична дори при минусови температури, позволявайки микроскопично "прилепване" към леда. Протекторът им често е с по-разредена шарка и голям брой високоплътни ламели, което ги прави идеални за сняг и лед. Но ако карате по-често на сух асфалт, както и при по-високи температури, те са по-нестабилни и се износват по-бързо.

Ако трябва да обобщим, когато избирате гума за България и тя носи маркировката 3PMSF, вие се подсигурявате и за сухо студено време, и за дълбок сняг. Техническите разлики се свеждат до това дали моделът е от клас "Централна Европа" (по-добър за мокър студ) или "скандинавски" (по-добър за лед и екстремен студ).