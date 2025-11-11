Авария спря осветлението и в двете тръби на тунел ''Големо Бучино''

Липсва осветление и в двете тръби в тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма" в участъка София - Перник.

Причината е авария, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Ремонт на осветлението и подмяна на телата беше извършен за последно през септември миналата година.