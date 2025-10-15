Авария оставя кв. ''Мусагеница'' и части от други райони в София без топла вода

OFFNews 15 октомври 2025 в 11:38 860 0
Топлофикация София

Снимка БГНЕС
Топлофикация София

Авария на "Топлофикация-София" спря топлоподаването в столичния квартал "Мусагеница" днес.

Очаква се услугата да бъде възстановена до 8:30 ч. на 17 октомври, петък, съобщава дружеството.

Аварията е засегнала целия квартал.

Проверка на страницата на “Топлофикация” показа, че два дни без топла вода ще са и части от други квартали - “Лозенец”, “Изток”, “Гео Милев”, “Люлин 4”, “Дианабад”, "Младост 1". До края на днешния ден няма да има топла вода и в част от кв. "Иван Вазов". Графикът - кои са засегнатите карета - тук.

"Топлофикация" се извинява за причиненото неудобство.



