Анкета сред столичани: Системата за разделно събиране на отпадъците е неефективна

"Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столична община. Изводите са от проведена от администрацията на Васил Терзиев анкета сред столичани в периода май-юли тази година, в която са взели участие 6128 души.

“Такова е и нашето мнение. Затова искаме да завишим изискванията към организациите, а те не само че не подобряват услугата си години наред, но сега ни съдят, че ние искаме да я подобрим,” коментира кметът на София.

До края на тази година предстои да бъдат подписани нови договори с организациите по оползотворяване на опаковки и екипът на Столична община ще продължи да отстоява позицията, че системата трябва да се подобри драстично, за да отговори на нуждите на хората. За това е категоричен Васил Терзиев.

Столичани са на мнение, че броят на контейнерите е крайно недостатъчен, особено в новите и гъсто населени квартали като "Кръстова вада", "Манастирски ливади" и "Гоце Делчев". В някои райони, като "Драгалевци" и "Панчарево", напълно липсват. Повече от една трета хората нямат удобен достъп до цветни контейнери (37%), а 60% твърдят, че там, където има, те не се обслужват редовно.

Малките отвори са основна причина за недоволство, тъй като правят изхвърлянето на по-обемни отпадъци като кашони изключително трудно и времеемко. Това кара хората да оставят отпадъците до контейнерите, което води до замърсяване и неестетичен вид на градската среда.

Гражданите сигнализират и за системна липса на поддръжка - контейнери биват запалени и унищожени, а месеци по-късно все още не са подменени. Това според тях е очевиден провал в контрола и реакцията на отговорните организации.

Анкетата на Столична община потвърждава изводите на администрацията, че една от най-сериозните пречки за успеха на системата с цветните контейнери е широко разпространеното недоверие, че разделно събраният боклук наистина се рециклира. 94% от респондените смятат, че трябват повече информационни кампании.

Цветните контейнери за разделно събиране на рециклируеми опаковки в София се управляват от три организации - “Екобулкпак” АД, “Булекопак” АД и “Екопак” АД. Те са лицензирани от МОСВ с цел да гарантират, че тези опаковки няма да бъдат депонирани в земята, а ще се върнат обратно в икономиката под формата на рециклируем материал.

Изводите от проведената анкета напълно потвърждават решението на Столична община от миналата година за:

- Увеличаване на броя на цветните контейнери;

- Преминаване към единна, трицветна система в цялата община;

- Край на практиката да се “връща” на Общината отпадък, събран в цветните контейнери, който определят като "негоден за рециклиране";

- Централизиране и оптимизиране на информационно-образователните кампании.

- По-големи отвори/капаци на контейнерите за хартиени и картонени опаковки;

- Уеднаквяване на районирането и завишаване на неустойките за неспазване на задълженията.

“Нашата задача е да защитаваме интереса на хората, а той е ясен - по-малко разходи, по-чисти улици, по-добра грижа за околната среда. Само с 10% да подобрим разделното събиране - това ще спести милиони на столичани и ние нямаме право да се отказваме от тази битка,” категоричен е Терзиев.

Резултатите от анкетата - тук