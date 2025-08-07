Акция в Созопол: Четири години заведение работи без категоризация

Шест институции извършват акция за цялостна проверка в курортния град Созопол. Проверява се правилното предоставяне на туристическа услуга и спазването на наредбите, съобщи БНТ.
Акцията започна от централната пешеходна улица на Созопол.
Проверява се дали се издават касови бележки, дали търговците са готови с етикетите си в евро.
Установено е, че местно заведение работи четвърта година без категоризация от Община Созопол. Тя е изтекла още през 2021 година. Миналата година собственикът е бил санкциониран. Наложена му е глоба и в началото на този туристически сезон, но той категорично отказва да изпълни всички предписания на отделните институции.
"В общи линии сме доволни от положението и то много доволни, но констатирахме заведение, което работи без категоризация. Съставени са множество актове на въпросното място и сега предстои да бъде запечатано, за да не може да извършва дейност. Управителят избяга. Ще видим какво ще констатират останалите проверки", съобщи Иван Виделов от Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма.
