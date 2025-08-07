Акция в Созопол: Четири години заведение работи без категоризация

Шест институции извършват акция за цялостна проверка в курортния град Созопол. Проверява се правилното предоставяне на туристическа услуга и спазването на наредбите, съобщи БНТ.

Акцията започна от централната пешеходна улица на Созопол.

Проверява се дали се издават касови бележки, дали търговците са готови с етикетите си в евро.

Установено е, че местно заведение работи четвърта година без категоризация от Община Созопол. Тя е изтекла още през 2021 година. Миналата година собственикът е бил санкциониран. Наложена му е глоба и в началото на този туристически сезон, но той категорично отказва да изпълни всички предписания на отделните институции.