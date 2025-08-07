Акция в Созопол: Четири години заведение работи без категоризация

OFFNews 07 август 2025 в 12:36 10605 3
Ресторант

Снимка Архив
Ресторант

Шест институции извършват акция за цялостна проверка в курортния град Созопол. Проверява се правилното предоставяне на туристическа услуга и спазването на наредбите, съобщи БНТ.

Акцията започна от централната пешеходна улица на Созопол.

Проверява се дали се издават касови бележки, дали търговците са готови с етикетите си в евро.

Установено е, че местно заведение работи четвърта година без категоризация от Община Созопол. Тя е изтекла още през 2021 година. Миналата година собственикът е бил санкциониран. Наложена му е глоба и в началото на този туристически сезон, но той категорично отказва да изпълни всички предписания на отделните институции.

"В общи линии сме доволни от положението и то много доволни, но констатирахме заведение, което работи без категоризация. Съставени са множество актове на въпросното място и сега предстои да бъде запечатано, за да не може да извършва дейност. Управителят избяга. Ще видим какво ще констатират останалите проверки", съобщи Иван Виделов от Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2630

    3

    kokoto

    07.08 2025 в 15:17

    -0
    +0
    то и хотели работят дето ги няма на картата ама страх голям

    3010

    2

    Перпендикуляр

    07.08 2025 в 13:27

    -0
    +4
    И цялата мощна администрация не може да се справи със самоуправството на един човек? Или е "човек на човека", или сме егати и държавата. А най-вероятно и двете.

    110

    1

    jdravun

    07.08 2025 в 12:53

    -0
    +4
    кой е ал ,еал ,,държавата се ожени за пеески
     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул